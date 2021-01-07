Bir dönem efsaneydiler! Şimdi esameleri okunmuyor. Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan onlarca program milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edildi. Bir döneme damgasını vuran televizyon programlarını mutlaka pek çoğumuz izlemişizdir. Özellikle internetin bugünkü kadar aktif kullanmadığı yıllarda televizyon programları izleyiciler tarafından ekran başında heyecanla takip ediliyordu. Yazımızda birçoğunuzu geçmiş günlere götürecek 1993-2017 yılları arasında en çok izlenen programları ve detaylarını sizler için derledik.
1993-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK İZLENEN TELEVİZYON PROGRAMLARI
İşte geçmişe damga vuran 8 televizyon programı;
ŞAHANE PAZAR
1993 yılında yayınlanmaya başlanan bu programı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler sunuyordu.
AİLELER YARIŞIYOR
Aileler Yarışıyor, Türkiye'de ilk olarak Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan yarışma programıdır. 1999'a kadar burada devam etti. Yarışmaya katılan aileler 100 kişiye sorulan soruların en fazla alınan cevaplarını tahmin etmeye çalışırlar.
TELEVOLE
Televole, 1994-2005 yılları arası Melih Gümüşbıçak tarafından sunulan, önceleri futbol-magazin sonraları magazin programı.
BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR (BBG)
1 Eylül 2007 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve Biri Bizi Gözetliyor serisinin 6. dönemi olan yarışma programı. Yarışmada amaç evde elenmeden en sona kalıp büyük ödül 250.000 Yeni Türk Lirası'nı almaktır.
POPSTAR TÜRKİYE
2003-04 yılları arasında en dikkat çeken programlardan olmuştur. Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yapmış olduğu Kanal D de yayınlanan yarışma programı. Jüriyi Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki yapmıştır.
GELİNİM OLUR MUSUN?
2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun programı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır.
TÜRKİYE'NİN YILDIZLARI
2004 yılında Show TV'de yayınlanmıştır. Yayınlandığı dönemde Türk sinemasına ve dizi sektörüne birçok yeni oyuncu kazandırdı. Özellikle Beren Saat ve Engin Akyürek büyük başarılar elde etti.
ÇARKIFELEK
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı bugüne kadar pek çok kanalda yayınlanmıştır. Son olarak Mehmet Ali Erbil sunumunda 2017 yılında izleyici karşısına çıkmıştır.