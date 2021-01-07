Bir dönem efsaneydiler! Şimdi esameleri okunmuyor. Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan onlarca program milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edildi. Bir döneme damgasını vuran televizyon programlarını mutlaka pek çoğumuz izlemişizdir. Özellikle internetin bugünkü kadar aktif kullanmadığı yıllarda televizyon programları izleyiciler tarafından ekran başında heyecanla takip ediliyordu. Yazımızda birçoğunuzu geçmiş günlere götürecek 1993-2017 yılları arasında en çok izlenen programları ve detaylarını sizler için derledik.

1993-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK İZLENEN TELEVİZYON PROGRAMLARI

İşte geçmişe damga vuran 8 televizyon programı;