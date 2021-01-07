Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk sezonu toplam 8 bölümden oluşan Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu için heyecan arttı. Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır dizisinin 2. sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Konu hakkında Netflix'ten yapılacak açıklama için heyecan dorukta. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.