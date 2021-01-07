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    • 07.01.2021 21:19
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    • 07.01.2021 21:19
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    ? Portresiyle karşı karşıya! yeni sezon tarihi...

    Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Defne Kayalar'ın başrollerinde yer aldığı dizisi ilk sezonuyla dikkat çekti. 2. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle heyecan iyice artacak. Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu konuda gözler yeni sezon hakkında Netflix'ten yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, ? İşte detaylar...

    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk sezonu toplam 8 bölümden oluşan Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu için heyecan arttı. Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır dizisinin 2. sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Konu hakkında Netflix'ten yapılacak açıklama için heyecan dorukta. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.

    BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.

    8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

    BİR BAŞKADIR KONUSU

    Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.

    BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.

    Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.

    BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

    Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.

    Öykü Karayel Meryem Yasin'in kardeşi
    Fatih Artman Yasin Meryem'in abisi, Ruhiye'nin eşi
    Funda Eryiğit Ruhiye Yasin'in eşi
    Defne Kayalar Peri Meryem'in gittiği psikiyatr
    Settar Tanrıöğen Ali Sadi Hoca Hayrunnisa'nın babası, Mesude'nin eşi

    Tülin Özen Gülbin Gülan'ın kardeşi, Rezan'ın ablası
    Derya Karadaş Gülan Gülbin ve Rezan'ın ablası
    Alican Yücesoy Sinan Meryem'in gündeliğe gittiği adam
    Bige Önal Hayrunnisa Ali Sadi Hoca ve Mesude'nin kızı
    Öner Erkan Rezan Gülbin ve Gülan'ın kardeşi

    Nesrin Cavadzade Melisa Peri'nin yakın arkadaşı ve aktris
    Gökhan Yıkılkan Hilmi Mahalleden biri. Meryem'e aşıktır.
    Gülçin Kültür Şahin Mesude Ali Sadi Hoca'nın eşi, Hayrunnisa'nın annesi
    Esme Madra Burcu Hayrunnisa'nın kız arkadaşı
    Nazmi Kırık Civan Gülan'ın eşi

    Nur Sürer Feray Peri'nin annesi
    Taner Birsel Orhan Peri'nin babası
    Nihal Koldaş Sinan'ın annesi
    Sinan Tuzcu Konuk oyuncu
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    Haberler Magazin Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? Portresiyle karşı karşıya! Bir Başkadır yeni sezon tarihi...