Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun yeni projesiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimleri gelecek ay başlayacak Yavuz dizisinde rol alacak ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun'un canlandıracağı Yavuz dizisinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimler boy gösterecek.

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.