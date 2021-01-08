Açıklayabilen beri gelsin! Demet Özdemir attığı dost kazığının aynısını Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan yedi meğer... Demet Özdemir son günlerde Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemde. 2021'in ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan geldi. Demet Özdemir yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in uzun süre aşk yaşadığı, sonrasında yollarını ayırdığı Oğuzhan Koç'la aşk yaşamaya başlayınca ihanet iddiaları ayyuka çıktı. Bir yandan ihanet bir yanda dost kazığı iddialarıyla boğuşan Demet Özdemir aynı dost kazığını kendisi de yedi.
Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşamaya başladı. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı.
"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı. 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yaptı.
'İHANET' İDDİASI!
2021'in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017'de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmamıştı. Aynı konserde Koç'un dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı. İlk Harbiye konserine gelen dostlarına teşekkür eden Oğuzhan Koç, "Yağmur Tanrısevsin burada (kalbini göstererek), son dakika misafirimiz Büşra Pekin burada, Demet Özdemir burada niye görmedim?" diyerek, güzel oyuncuya laf atmıştı.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER!
Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Tanrısevsin'in ardından Özdemir de arkadaşını silmişti.
O DA AYNISINI YAŞAMIŞ
Demet Özdemir de meğer "benzer" bir dost kazığından muzdaripmiş. Bu kazığı atan isim de Özdemir'in yakın arkadaşı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk.
Pamuk, 2019'un nisan ayında Özdemir'in eski aşkı ve futbolcu Oğuzhan Özyakup'la bir aşka yelken açmıştı. Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup aşkı bugün tekrar gündeme geldi. Hem de evlenecekleri iddiasıyla. İddiaya göre, çift Süper Lig sona erince ve Covid-19'un etkileri azalmaya başlayınca nikah masasına oturacak. Her ikisi de Hollanda'da doğup büyüdüğü için tören de orada olacak.
Demet Özdemir bir dönem Oğuzhan Özyakup'la doludizgin bir aşk yaşamıştı.
Oğuzhan Özyakup'un eski kız arkadaşı Demet Özdemir ile Melisa Aslı Pamuk Kurt Seyit ve Şura'da birlikte kamera karşısına da geçmişti.