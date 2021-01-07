2006 yılında başlayan 5,5 yıl süren ve Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandırmıştır. İstanbul'da Çengelköy semtinde BASKO SİTESİ'nde oturmaktadır.

"Gün Akşam Oldu" Dizisi yayından kaldırılınca 'Hak etmediğim parayı almam' diyerek oynamadığı 9 bölümün ücreti 540 bin TL'yi iade eden Halil Ergün bu davranışının diğer oyuncular için milat olduğunu söyledi.

Bir zamanlar bir İspanyol kızına aşık oldu ama hüsranla bitti. Halil Ergün hiç evlenmemiş bir bekardır