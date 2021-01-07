Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmış dizi Yaprak Dökümü Kanal D gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. 2006-2010 yıllarında yayınlandığında izlenme rekorları kıran dizide yer alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey kim? Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
HALİL ERGÜN KİMDİR?
Tam adı Halil İbrahim Ergün olan Halil Ergün, 8 Eylül 1946'de Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü'nde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. 16 yaşında İznik'ten Haydarpaşa'ya gelen Halil Ergün , İstanbul'daki Koşuyolu'nda halasının yanına yerleşir. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu ama bitirmedi. Kaymakam olmayı hiç düşünmemiş. Halil Ergün ,12 Mart (1971) askeri darbesinden sonra Vasıf Öngören, Erdoğan Akduman ve Mustafa Alabora ile birlikte ″gizli örgüt ″ kurmak suçuyla tutuklandı, hapse girdi. Hapisten sonra iznikte kendilerinin tarlasında çalıştı.
Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. 1976'daVasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Sahnesi'ni kurdu. 1974 da Yılmaz Güney'in senaryosu olan İzin filmiyle sinemaya başladı. 1988 yılında 'Kadın Dul Kalınca' filminde Fatma Girik'le birlikte oynadı.
1999'daki seçimlerde Beyoğlu Belediye başkanlığına aday olmuştu ama kazanamadı.
2006 yılında başlayan 5,5 yıl süren ve Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandırmıştır. İstanbul'da Çengelköy semtinde BASKO SİTESİ'nde oturmaktadır.
"Gün Akşam Oldu" Dizisi yayından kaldırılınca 'Hak etmediğim parayı almam' diyerek oynamadığı 9 bölümün ücreti 540 bin TL'yi iade eden Halil Ergün bu davranışının diğer oyuncular için milat olduğunu söyledi.
Bir zamanlar bir İspanyol kızına aşık oldu ama hüsranla bitti. Halil Ergün hiç evlenmemiş bir bekardır
Ödülleri
1990 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Film Bitti
1995 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek
1995 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek
1996 Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek
1997 Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği En İyi Oyuncu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mum Kokulu Kadınlar
1997 Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mum Kokulu Kadınlar
2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü