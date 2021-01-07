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    • 07.01.2021 16:01
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    ne zaman başlayacak? kimler var? yarışmacıları!

    2021 Survivor ne zaman başlayacak? kimler var sorularına yanıt aranıyor. 2021 Survivor yeni sezonu için heyecan dorukta. Sevilen programın başlamasına sayılı günler kala yarışmacıları kimler sorusunun cevabı merak ediliyor. 2021 Survivor yarışmacıları hakkında bilgiler haberimizde...

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    Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu kimler var? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları!

    Survivor 2021 ne zaman? Survivor kadrosu şimdiden merak konusu oldu. Survivor kadrosu kimler var sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik. Merakla beklenen yarışmanın ilk bölüm tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2021 Survivor kadrosu...,

    SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Merakla beklenen yarışmanın ilk bölümü 9 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

    SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

    MERYEM KASAP (Milli Atlet)

    "survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum"

    HAYRETTİN (Oyuncu)

    "Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım."

    ÖYKÜ ÇELİK (Oyuncu)

    "Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum."

    İSMAİL BALABAN (Başpehlivan)

    "Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum."

    ÇAĞRI ATAKAN (Oyuncu)

    "Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?"

    MELİS SEZER (Milli Tenisçi)

    "Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı."

    BATUHAN KARACAKAYA

    "Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni."

    BARIŞ ÖZBEK (Futbolcu)

    "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da."

    MERVE AYDIN (Milli Basketbolcu)

    "Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti."

    CEMAL HÜNAL (Oyuncu)

    "Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre"

    SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU 2021

    Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda,

    Uğurtan,

    Sancakay,

    Emin,

    Hanzade,

    Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,

    İlayda Şeker,

    Poyraz,

    Sena,

    Ayşe Reşat,

    Aleyna,

    Staven yer aldı.
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    Haberler Magazin Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu kimler var? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları!