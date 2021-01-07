Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu kimler var? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları!

BATUHAN KARACAKAYA

"Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni."

BARIŞ ÖZBEK (Futbolcu)

"Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da."

MERVE AYDIN (Milli Basketbolcu)

"Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti."

CEMAL HÜNAL (Oyuncu)

"Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre"