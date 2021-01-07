Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa'ya evlenme teklif etti dünyası başına yıkıldı! Kim bilirdi ki böyle olacak öpüşmeden sonra... Survivor 2020'ye damgasını vuran iki isim Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamışlardı. Sonrasında ortaya çıkan öpüşme görüntüleri yeri göğü inleten Barış Murat Yağcı - Nisa Bölükbaşı çifti bu kez İstiklal Caddesi'nden evlenme teklifiyle gündemde. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti.
Magazin gündemini bir süredir meşgul eden Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çifti yine çok konuşulacak.
AŞK DEDİKODULARI SÜREKLİ DOLANIYORDU
Survivor yarışmasının ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşadığı dedikoduları sosyal medyanın gündemindeydi.
AŞK İTİRAFI GELMİŞTİ
Sosyal medyaya bomba gibi düşen öpüşme görüntülerinin ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından aşklarını itiraf etmişlerdi.
İSTİKLAL'İN ORTASINDA EVLENME TEKLİFİ
Birlikteliklerini artık saklamayan Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Oyuncu Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nin ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti.
Çevredekiler, Nisa'ya 'Evet de! tezahüratları yaptı. Lakin Nisa Bölükbaşı evlilik teklifine herhangi bir cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
22 yaşındaki sporcu, 'Survivor'da tanıştığı oyuncu Barış Murat Yağcı ile birlikte olduğu, hatta aynı eve taşındıkları yönündeki iddialarla uzun süre yalanlamıştı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Nisa ve kendisinden yedi yaş büyük olan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilişkilerini kabul etmişti.
Barış Murat Yağcı, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" mesajını ve kalp emojisi ekleyerek, sevgilisi Nisa ile fotoğraf paylaşmıştı.
Survivor süresince ise Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşananlar damgasını vurmuştu yarışmaya.