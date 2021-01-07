Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa'ya evlenme teklif etti dünyası başına yıkıldı! Kim bilirdi ki böyle olacak öpüşmeden sonra... Survivor 2020'ye damgasını vuran iki isim Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamışlardı. Sonrasında ortaya çıkan öpüşme görüntüleri yeri göğü inleten Barış Murat Yağcı - Nisa Bölükbaşı çifti bu kez İstiklal Caddesi'nden evlenme teklifiyle gündemde. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti.