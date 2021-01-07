1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. Arsenal altyapısında 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu ve 2009-10 sezonunda 18 yaş altı ligi olan Premier Academy League'de şampiyonluk yaşadılar. Yarı finallerde Oğuzhan, Manchester United'a uzatmalarda bir gol attı, daha sonra penaltılara giden karşılaşmada ilk penaltısını gole çevirdi. 2011-12 sezonunda 12 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı.2011-12 sezonunda Manchester United deplasmanında ilk kez Premier Lig kadrosuna girdi ancak maçta forma şansı bulamadı. Arsenal, maçı 8-2 kaybetmişti. 53 numaralı Arsenal formasıyla ilk profesyonel maçına ise 19 Eylül 2011'de bir İngiltere Lig Kupası maçında Shrewsbury Town takımı karşısında çıktı. Oyunda kaldığı 13 dakika süresinde performansı ve sergilediği futbolla teknik direktör Arsene Wegner'den geçer not alan Özyakup, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada; " 23 Eylül benim yaş günüm. Hedefimde Arsenal A takımının formasını giymek vardı, bunu da başardım. Bu karşılaşmada bana güvenip beni sahaya süren hocama önce teşekkür etmek istiyorum. Artık A takımda kalıcı olmak için çalışacağım " diyerek Arsène Wenger tarafından 77.dakikada oyuna sürülmesini "yaş günü hediyesi" olarak değerlendirdi.

2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, aynı yıl U-21 Milli Takımı'nda yer aldı.