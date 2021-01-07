Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup uzun bir süredir birlikte olan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk 2021 yılının yazında evlenme kararı aldılar. Pandemiden dolayı biraz geciktiği öğrenilen düğünün yaz aylarında yapılması planlanıyor. Melisa Aslı Pamuk'un ve Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'da doğup büyümüş olması da çiftin ortak özelliği olarak ifade ediliyor. Düğün ve nikahın Türkiye'de yapılması planlanırken Oğuzhan Özyakup'un ve Melisa Aslı Pamuk'un kaç yaşında oldukları yaşlarını öğrenmek isteyen hayranları tarafından Google'da sorgulanmaya başlandı bile.
MKELİSA ASLI PAMUK KAÇ YAŞINDA?
Melisa Aslı Pamuk'un yaşı 29. Melisa Aslı Pamuk'un doğum tarihi 14 Nisan 1991 (29 yıl yaşında olan ünlü oyuncunun doğum yeri de Haarlem, Hollanda
Melisa Aslı Pamuk'un boyu kaç? 1,76 m. Melisa Aslı Pamuk hangi üniversiteyi bitirdi? Hollanda Amsterdam Üniversitesi'ni bitiren güzel oyuncu Türkiye'de en güzel kadın dizi oyuncuları arasında gösteriliyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?
Güzel oyuncu ile evlenmek için gün sayan Beşiktaşlı ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Oğuzhan Özyakup doğum tarihi: 23 Eylül 1992 (Oğuzhan Özyakup kaç yaşında: 28 yıl yaşında), Zaandam, Hollanda Boy: 1,78 m Kilo: 75 kg Maaş: 1,3 milyon EUR (2016)
Oğuzhan Özyakıp, 23 Eylül 1992 Zaandam, Hollanda doğumlu ve 1.80m boyunda.
Zaandam Türk Spor takımında başlayan futbolcu 2002'de AZ Alkmaar altyapısına geçti. AZ Alkmaar takımında B1 ve A1 seviyelerinde forma şansı buldu.
1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. Arsenal altyapısında 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu ve 2009-10 sezonunda 18 yaş altı ligi olan Premier Academy League'de şampiyonluk yaşadılar. Yarı finallerde Oğuzhan, Manchester United'a uzatmalarda bir gol attı, daha sonra penaltılara giden karşılaşmada ilk penaltısını gole çevirdi. 2011-12 sezonunda 12 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı.2011-12 sezonunda Manchester United deplasmanında ilk kez Premier Lig kadrosuna girdi ancak maçta forma şansı bulamadı. Arsenal, maçı 8-2 kaybetmişti. 53 numaralı Arsenal formasıyla ilk profesyonel maçına ise 19 Eylül 2011'de bir İngiltere Lig Kupası maçında Shrewsbury Town takımı karşısında çıktı. Oyunda kaldığı 13 dakika süresinde performansı ve sergilediği futbolla teknik direktör Arsene Wegner'den geçer not alan Özyakup, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada; " 23 Eylül benim yaş günüm. Hedefimde Arsenal A takımının formasını giymek vardı, bunu da başardım. Bu karşılaşmada bana güvenip beni sahaya süren hocama önce teşekkür etmek istiyorum. Artık A takımda kalıcı olmak için çalışacağım " diyerek Arsène Wenger tarafından 77.dakikada oyuna sürülmesini "yaş günü hediyesi" olarak değerlendirdi.
2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, aynı yıl U-21 Milli Takımı'nda yer aldı.
Oğuzhan Özyakup Aslen Nereli?
Oğuzhan'ın ailesi aslen Trabzon'un Maçka kazası eski adıyla Meksila olan Çatak köyündendir. Trabzonlu olanlar Oğuzhan'ın dedesini mutlaka tanır. Kendisi Meşhur Bestekar Kemençeci Ferhat Özyakup'tur. Babası Muzaffer Özyakup'ta bir futbolcuydu, kendisi Oğuzhan'ın futbola başladığı Zaandam Türk Spor'da yıllarca futbol oynadı ve 7 yılda hakemlik yaptı en son Hoofdklasse'da.