Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu sevgilisi, görüntülenmemek için bakın nasıl bir çözüm buldu.
Milliyet'in haberine göre; Arnavutköy'de yer alan ve Ozan Doğulu'nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu.
EVDE BULUŞUYORLAR
35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir'e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.
Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşamaya başladı. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı.
"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.
35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yaptı.
'İHANET' İDDİASI!
2021'in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017'de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmamıştı. Aynı konserde Koç'un dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı. İlk Harbiye konserine gelen dostlarına teşekkür eden Oğuzhan Koç, "Yağmur Tanrısevsin burada (kalbini göstererek), son dakika misafirimiz Büşra Pekin burada, Demet Özdemir burada niye görmedim?" diyerek, güzel oyuncuya laf atmıştı.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER!
Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Tanrısevsin'in ardından Özdemir de arkadaşını silmişti.