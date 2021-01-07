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    • 07.01.2021 09:55
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    • 07.01.2021 09:55
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    ? ? Masumlar Apartmanı Safiye’nin hastalığı nedir? ?

    ? Masumlar Apartmanı Safiye’nin hastalığı nedir? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılıyor. TRT 1’de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizideki karakterlerin rahatsızlıkları merak konusu oluyor. Peki Masumlar Apartmanı Safiye karakterini canlandıran ? Dizideki hastalığı gerçek hayatta da kişilerde Kompülsif bozukluk görülebiliyor, peki ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı Safiye kim? Ezgi Mola kimdir?

    Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı ilgiyle izleniyor. Özellikle başrol oyuncusu Masumlar Apartmanı Safiye kim? Ezgi Mola kimdir? Sorularına yanıt arıyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir? Kompülsif bozukluk çözümü var mı? Kompülsif bozukluk hastalığı hakkında merak edilen bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU NEDİR?

    Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.
    Obsesif Kompülsif Bozukluğa sahip olan kişiler, sürekli tekrar eden düşüncelerini kontrol edemezler. Sürekli tekrar eden bu düşünceleri saplantılı bir hale getirirler. OKB hastalarının düşüncelerini saplantılı bir hale getirmesi çevrelerindeki kişiler için sıkıntılı durumlara yol açabilir. OKB hastalığına sahip kişilerin bu sorunu görmezden gelerek çözmeleri pek mümkün değildir. Takıntılarını görmezden gelmeye çalışarak streslerini arttırabilirler. Bu durumda hastalık daha ciddi sonuçlar doğuracak aşamlara geçebilir. OKB hastalığının biyolojik sebepleri de olabileceği gibi genellikle çevresel sebeplere dayandığı bilinmektedir. Yaşamda ani bir değişiklik, ölüm ya da çeşitli kaygılar OKB hastalığına sebep olabilir.

    OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

    Obsesif Kompülsif Bozukluğu tedavi edilebilir ve etkileri en aza indirilebilir bir hastalıktır. OKB tedavisi ilaçla yapılabileceği gibi davranış terapisi ile de tedavi edilebilir. OKB hastalarına beyinlerindeki tekrar eden düşüncelere engel olmak için serotonin miktarını arttıracak ilaçlar verilebilir. Davranış terapisi ile sıklıkla tekrar eden düşünceleri azaltmaya yönelik bir tedavidir. Bu tedavide OKB hastalarının zorlayıcı davranışları yapmalarına sebep olan şeylerle yüzleşmeleri hedeflenir.

    EZGİ MOLA KİMDİR?

    Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983, İstanbul), tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

    Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında bazı markaların reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren bir markanın diş macunu reklamlarında rol almaya başlamıştır.

    Film

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
    Aydede (2018) - Rabia
    Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
    Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
    Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
    Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül
    Soğuk (2013) - Boncuk
    Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
    Celal ile Ceren (2013) - Ceren
    Pazarları Hiç Sevmem (2012)
    Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
    Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
    Veda (2010) - Latife Hanım
    Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
    Organize İşler (2005) - Berrak

    Dizi

    Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]
    Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
    Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal
    Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
    Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
    Sınıf (2008) - Esra
    Kolay Gelsin (2008) - Kezo
    Senden Başka (2007) - Hayriye
    Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
    Görünmez Adam (2004)
    Sevinçli Haller (2004)
    Sultan Makamı (2003) - Seda
    Unutma Beni (2002) - Seda
    Karate Can (2000)
    Sahne gösterisi



    Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
    Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT
    Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM
    Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
    Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
    Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM
    Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
    Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM
    Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM
    Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT
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