Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı ilgiyle izleniyor. Özellikle başrol oyuncusu Masumlar Apartmanı Safiye kim? Ezgi Mola kimdir? Sorularına yanıt arıyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir? Kompülsif bozukluk çözümü var mı? Kompülsif bozukluk hastalığı hakkında merak edilen bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU NEDİR?
Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.
Obsesif Kompülsif Bozukluğa sahip olan kişiler, sürekli tekrar eden düşüncelerini kontrol edemezler. Sürekli tekrar eden bu düşünceleri saplantılı bir hale getirirler. OKB hastalarının düşüncelerini saplantılı bir hale getirmesi çevrelerindeki kişiler için sıkıntılı durumlara yol açabilir. OKB hastalığına sahip kişilerin bu sorunu görmezden gelerek çözmeleri pek mümkün değildir. Takıntılarını görmezden gelmeye çalışarak streslerini arttırabilirler. Bu durumda hastalık daha ciddi sonuçlar doğuracak aşamlara geçebilir. OKB hastalığının biyolojik sebepleri de olabileceği gibi genellikle çevresel sebeplere dayandığı bilinmektedir. Yaşamda ani bir değişiklik, ölüm ya da çeşitli kaygılar OKB hastalığına sebep olabilir.
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Obsesif Kompülsif Bozukluğu tedavi edilebilir ve etkileri en aza indirilebilir bir hastalıktır. OKB tedavisi ilaçla yapılabileceği gibi davranış terapisi ile de tedavi edilebilir. OKB hastalarına beyinlerindeki tekrar eden düşüncelere engel olmak için serotonin miktarını arttıracak ilaçlar verilebilir. Davranış terapisi ile sıklıkla tekrar eden düşünceleri azaltmaya yönelik bir tedavidir. Bu tedavide OKB hastalarının zorlayıcı davranışları yapmalarına sebep olan şeylerle yüzleşmeleri hedeflenir.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983, İstanbul), tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında bazı markaların reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren bir markanın diş macunu reklamlarında rol almaya başlamıştır.
Film
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
Aydede (2018) - Rabia
Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül
Soğuk (2013) - Boncuk
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
Celal ile Ceren (2013) - Ceren
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
Organize İşler (2005) - Berrak
Dizi
Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]
Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
Sınıf (2008) - Esra
Kolay Gelsin (2008) - Kezo
Senden Başka (2007) - Hayriye
Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003) - Seda
Unutma Beni (2002) - Seda
Karate Can (2000)
Sahne gösterisi
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT
Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM
Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM
Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM
Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM
Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT