Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez adeta yıllara meydan okuyor.
Sosyal medya hesabından sık sık spor yaptığı anların fotoğrafını ve videosunu paylaşan Lopez herkesin beğenisini ve hayranlığını üzerine çekmeyi biliyor.
Jennifer Lopez bu kez ise plajda çekilen videosunu paylaştı ve saniyeler içinde milyonlarca beğeni aldı.
Paylaştığı videoda giydiği kırmızı bikini ise herkesin dikkatini çekti.
Ayrıca arka planda çalan Drake ile seslendirdiği 'Life is Good' şarkısı da en beğenilenler listelerinde yerini koruyor.
SANİYELER İÇİNDE MİLYONLARCA BEĞENİ
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı videosuna 'motivasyon' notunu da iliştirmeyi unutmayan Jennifer Lopez'in bu paylaşımına saniyeler içinde milyonlarca beğeni yağdı.
EVLİLİK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Alex Rodriguez ile mutlu bir ilişki içinde olan Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde evlilik hakkındaki düşüncelerini söylemiş ve açıklamaları çokça konuşulmuştu.
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ile evlenecek misiniz sorusuna nikahsız bir ilişki tercih ettiklerini ifade etmişti.
Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı.
PEKİ JENNİFER LOPEZ KAÇ YAŞINDA?
New York doğumlu olan Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969 doğumlu ve 51 yaşında.