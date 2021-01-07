Masumlar Apartmanı'ndaki ölüm haberini dizinin Safiye'si Ezgi Mola bizzat duyurdu! Ezgi Mola açıkladı kara haber tez yayıldı... TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı ölüm haberiyle sarsıldı. Yılbaşı nedeniyle ara verildiği açıklanan Masumlar Apartmanı'ndan acı haber geldi. Ölüm haberini duyuran ise Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola oldu. Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vefat haberini herkese duyurdu.
TRT1'de Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini oynayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabının story bölümünden yaptığı bir paylaşımla setteki üzücü haberi duyurdu.
Yılbaşı nedeniyle ara verildiği açıklanan Masumlar Apartmanı'ndan acı haber geldi.
Mola, set çalışanlarından bir kişinin ani vefatı ile sarsıldıklarını aktardı.
Ezgi Mola'nın verdiği bilgiye göre, Masumlar Apartmanı dizisinin teknik ekibinden bir kişi ani bir şekilde hayatını kaybetti.
Ünlü Oyuncu, yapım ekibinden Cüneyt isimli bir kişinin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, aynı zamanda ailesine de başsağlığı diledi.
Ezgi Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün dizimizin yapım ekibinden arkadaşımız Cüneyt'in hiç beklenmedik vefat haberiyle çok üzüldüm! Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Onu hep güler yüzü, iyi kalbiyle hatırlayacağım."
Masumlar Apartmanı setini sarsan bu vefatla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Bu durum akıllara 'koronavirüs' ihtimallerini getirdi.