Ezgi Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün dizimizin yapım ekibinden arkadaşımız Cüneyt'in hiç beklenmedik vefat haberiyle çok üzüldüm! Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Onu hep güler yüzü, iyi kalbiyle hatırlayacağım."