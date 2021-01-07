Uzun süredir magazin gündeminin yakından takip ettiği olaylardan biri olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor sorusunu alevlendiren yeni bir gelişme yaşandı.
Hande Erçel'in geçtiğimiz gün evinden paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum yazılmış ve milyonlarca beğeni almıştı.
O yorumlardan en dikkat çekici olan ise Kerem Bürsin'in attığı ateş emojisi oldu. Bürsin'in attığı ateşli yorumdan sonra ikili aşk mı yaşıyor iddiaları yeniden alevlendi.
Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e attığı yorumun ardından yüzlerce Instagram kullanıcısı da 'Artık aşkınızı itiraf edin', 'Sevgili olduğunuzu saklamayın' yorumlarında bulundu.
"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin daha önce kendisine yöneltilen aşk mı yaşıyorsunuz sorularına ilişkin
"Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.
MURAT DALKILIÇ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI
Hande Erçel'e eski sevgilisi Murat Dalkıç'tan geçtiğimiz gün şok bir hamle gelmişti.
Hande Erçel ile Kerem Bursin aşk yaşıyor haberlerine sinirlenen Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
MELİS SEZEN'İN ETKİSİ Mİ OLDU?
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Murat Dalkılıç ile Melis Sezen'in aşk yaşadığı ve 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası çok konuşuldu.
MELİS SEZEN VE MURAT DALKILIÇ'TAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
Melis Sezen, adının Murat Dalkılıç le anılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda,
"Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
MURAT DALKILIÇ DA BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTI
Murat Dalkılıç da Melis Sezen ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı. Dalkılıç'ın paylaşımında Sezen'le aynı dili kullanması dikkat çekti.