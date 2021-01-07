Son olarak ikinci sezonuyla geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan Atiye'nin 3. sezon tarihi araştırılıyor. Geçen yıl yayınlanan 2. sezonda heyecan iyice doruklara çıkmıştı. Bilindiği üzere son olarak dizinin 3. sezon çekimleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. Alınan tedbirler kapsamında çekimlerin başladığı iddialar arasında yer aldı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.
Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.
Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır.
Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.
Atiye 2. sezon 5. bölüm: Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir.
Atiye 2. sezon 6. bölüm: Serap, Melek'e bir işaret gönderir. Seher, Atiye'ye Erhan'ın onu hatırlamasına yardımcı olacak yazıtı gösterir. Ancak Atiye'nin yolculuğunu sekteye uğrar.
Atiye 2. sezon 7. bölüm: Elif'in zamanı tükenirken Serdar, oldukça karanlık olan trajik geçmişini açıklar ve mağaranın girişini göstermesi için Atiye'yi zorlar.
Atiye 2. sezon 8. bölüm: Hamile kadınların ölümüne ilişkin gerçek dün ışığına çıkar. Atiye'nin yolculuğunu tamamlamasıyla iki paralel gerçeklik birleşir. Ama Atiye bunun için bir bedel öder.