Sadakatsiz bugün var mı, neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından özellikle akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Çarşamba günlerinin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in son bölümünde yaşanan gelişmeler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak 2021 Kanal D yayın akışı

SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünün ise gelecek hafta izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

İşte 6 Ocak Kanal D yayın akışı;