Sadakatsiz bugün var mı, neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından özellikle akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Çarşamba günlerinin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in son bölümünde yaşanan gelişmeler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak 2021 Kanal D yayın akışı
SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünün ise gelecek hafta izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
İşte 6 Ocak Kanal D yayın akışı;
6 OCAK 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz (Tekrar)
22.45 San Andreas Fayı
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.
Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.
Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.
Asya, Ali'yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır.
Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, Derin'i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.
Asya ile Volkan'ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya'yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?