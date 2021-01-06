Günü değiştirildi şimdi de iki olay isim geliyor üstüne bomba ayrılık! Ne olacak diye merak edilirken meğer...

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana heyecanla izlenen Hercai dizisinde bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Hercai'nin yayın günü değiştirdi. Bundan böyle Hercai artık pazar akşamları milyonları ekran başına kilitleyecek. Diziye yeni ikim ünlü ismin katıldığı iddia edilirken Hercai'nin efsane isminin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Konuşulan iddilara göre Hercai'nin kadrosuna Sera Kutlubey ve Özlem Gezgin katılacağı çok konuşulan iddialar arasında yer aldı. Ayrıca dizinin yıldız ismi Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İKİ İSİM KATILIYOR

Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'ye Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor.