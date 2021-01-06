Günü değiştirildi şimdi de iki olay isim geliyor üstüne bomba ayrılık! Ne olacak diye merak edilirken meğer...

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana heyecanla izlenen Hercai dizisinde bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Hercai'nin yayın günü değiştirdi. Bundan böyle Hercai artık pazar akşamları milyonları ekran başına kilitleyecek. Diziye yeni ikim ünlü ismin katıldığı iddia edilirken Hercai'nin efsane isminin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Konuşulan iddilara göre Hercai'nin kadrosuna Sera Kutlubey ve Özlem Gezgin katılacağı çok konuşulan iddialar arasında yer aldı. Ayrıca dizinin yıldız ismi Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İKİ İSİM KATILIYOR
Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'ye Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor.
ŞAŞIRTACAK VEDA
Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı.
İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.
Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.
Hangi bölümde gidecek ve nasıl bir hikaye ile diziden ayrılacak henüz bilinmiyor ama dizinin ilk bölümünden itibaren varolan bir karakterdi Sultan Aslanbey.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
1977 İzmir doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nda şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi 'Türev', 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bir klasik hâline gelen 'Elveda Rumeli' dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta', 'Süt', 'Bal' üçlemesinin ilk filmi olan 'Yumurta' filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.
Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan 'İki Çizgi', 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak 'Kara Ekmek' ve 'Oyunbozan' adlı dizilerde rol aldı.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir.
Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır.
İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…
Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?