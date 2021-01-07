ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişecek. Ümit karakterinin diziye katılmasıyla birlikte Demir'in yeni bir aşka yelken mi açacağı merak edilmeye başlandı. Bir yandan da Züleyha Yılmaz'ın acısıyla yaşamaya çalışırken Demir aşkından vaz mı geçiyor? İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte güzel ve başarılı oyuncu Hande Soral hakkında merak edilenler…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.
Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır. 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.
Hande Soral dizi ve filmleri
Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)
İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)
Tahin Pekmez (TV Filmi)
Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)
Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)