ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişecek. Ümit karakterinin diziye katılmasıyla birlikte Demir'in yeni bir aşka yelken mi açacağı merak edilmeye başlandı. Bir yandan da Züleyha Yılmaz'ın acısıyla yaşamaya çalışırken Demir aşkından vaz mı geçiyor? İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte güzel ve başarılı oyuncu Hande Soral hakkında merak edilenler…