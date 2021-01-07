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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi oyuncu! O ünlü bakın kim...

Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği Ümit dönemi başladı. Karşılıksız bir sevdaya tutulan Demir Yaman'ın peşinde pervane olan Ümit karakteri diziye yeni bir soluk getirirken, Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış sosyal medya gündeminde. Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlüler dünyasında bir dönem gönlünü başka bir ünlüye kaptıran oyunculardan olan Murat Ünalmış'ın adı, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha aşkla anılmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi oyuncu! O ünlü bakın kim... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın ve ünlülerin eski hayat arkadaşları...

07.01.2021 09:23 - Son Güncelleme: 07.01.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





