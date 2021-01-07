Bir Zamanlar Çukurova'dan olay olacak transfer! Sırdaki çözülmez mühür açılıyor. Bir Zamanlar Çukurova Ümit karakteri bu akşam çok konuşulanlar arasında yer alacak. Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hikayesine Ümit karakteri dahil oluyor. Ümit'i dizide ünlü oyuncu Hande Soral canlandıracak. Yaşanan bu heyecan verici gelişme sonrası izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Demir ve Ümit'in karşılaşması heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağının bir işareti. Çukurova'da artık büyük sırların çözülecek ve yine bazı şeyler yine sır olarak kalmaya devam edecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN OLAY OLACAK TRANSFER!

Hande Soral, ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit karakteriyle dahil oldu. Ümit karakterinin diziye katılmasıyla birlikte Demir'in yeni bir aşka yelken mi açacağı merak konusu.