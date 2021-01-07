Bir Zamanlar Çukurova'dan olay olacak transfer! Sırdaki çözülmez mühür açılıyor. Bir Zamanlar Çukurova Ümit karakteri bu akşam çok konuşulanlar arasında yer alacak. Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hikayesine Ümit karakteri dahil oluyor. Ümit'i dizide ünlü oyuncu Hande Soral canlandıracak. Yaşanan bu heyecan verici gelişme sonrası izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Demir ve Ümit'in karşılaşması heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağının bir işareti. Çukurova'da artık büyük sırların çözülecek ve yine bazı şeyler yine sır olarak kalmaya devam edecek.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN OLAY OLACAK TRANSFER!
Hande Soral, ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit karakteriyle dahil oldu. Ümit karakterinin diziye katılmasıyla birlikte Demir'in yeni bir aşka yelken mi açacağı merak konusu.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral 2 Şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar.
İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.
Yönetmen Parlak Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.
Bugüne kadar pek çok dizi filmde rol alan ünlü oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul'un son sezonunda İlbilge Hatun karakterine hayat vermiştir.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Beni böyle bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmezdi."
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!
ZÜLEYHA'NIN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMADI!
Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.
ÇUKUROVA, İSTANBULLU YILMAZ'A VEDA EDİYOR!
Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.