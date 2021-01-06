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    • 06.01.2021 16:08
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    vira demeden ifşası peydah oldu TV 8 soğuk duşu şimdiden aldı! Masterchef ifşacısı ünlüler-gönüllüleri afişe etti

    'nın şampiyon olarak tamamladığı Masterchef 2020'ye ifşa skandalları damgasını vurmuştu. TV 8'in ağzı bu işten yanınca son çare devreye girmiş ve bir takım düzenlemelerle sorun biraz da olsa giderilmişti. TV 8 tam ifşalar bitti derken Masterchef ifşacısı 'de hortladı. 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler daha başlamadan sosyal medyada ifşaları peydah oldu. Bir yandan Survivor 2021 ne zaman başlayacak, ünlüler gönüllüler oyuncuları kimler soruları merak edilirken ortaya çıkan bu ifşalara ağızları açık bıraktı. İşte Survivor 2021'in ilk haftasının ifşaları.

    Survivor 2021 vira demeden ifşası başladı!

    Survivor 2021 vira demeden ifşası peydah oldu TV 8 soğuk duşu şimdiden aldı! Masterchef ifşacısı ünlüler-gönüllüleri afişe etti...Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile ekran macerasına başlayacak. Zorlu parkurlarda hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için verilen mücadelenin ekranlara geldiği Survivor 2021 henüz başlamadan ifşaları ortaya çıktı. Masterchef'e damgasını vuran ifşa skandalından bu kez Survivor 2021'de nasibini aldı.

    TV8'de yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021 sezonu, şimdiden büyük bir merak içerisinde beklenmeye devam ediyor. Yeniden ekranlara gelecek olan programda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı resmi olarak açıklandı.

    ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

    İsmail Balaban
    Melis Sezer
    Çağrı Atakan
    Meryem Kasap
    Hayrettin
    Barış Özbek
    Merve Aydın
    Batuhan Karacakaya
    Öykü Çelik
    Cemal Hünal

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

    Yiğit Poyraz
    Sancakay Ilım Morgül
    Emin Günenç
    Sena Özdemir
    Steven Salam
    Aleyna Kalaycıoğlu
    Hanzade Ofluoğlu
    Yunus Emre Karabacak
    Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
    İlayda Şeker
    Ayşe Yüksel
    Uğurtan Dora

    Açıklanan yarışmacıların ardından tüm dikkatler Survivor 2021 sezonunun başlayacak olan yeni bölümüne çevrildi. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye'nin ekranlara veda etmesiyle beraber Masterchef ifşacısı bu seferde Survivor 2021 sezonu hakkında merak edilen bir konu hakkında iddiada bulundu.

    Masterchef Türkiye'nin elenecek olan isimlerini önceden açıklayan Masterchef ifşacısı, programın bitmesiyle beraber Survivor 2021 sezonu hakkında şok edici bir açıklamada bulundu. Binlerce kişinin merak ettiği o konu hakkında yorum yapan Masterchef ifşacısı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bilginin doğru olup olmadığını merak edenler ise Survivor 2021'ninyayın hayatına geçmesini beklemeye başladı.

    Masterchef ifşacısı, programın bitmesiyle beraber bu seferde Survivor 2021 sezonuna el attı. Survivor 2021 sezonunda ilk olarak, "Bireysellik Oyunu" oynanacağını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medya da adeta kaos yaşandı. İddialar bununla da kalmadı…

    Masterchef ifşacısının ilk oyunu iddia etmesiyle beraber adeta yeni bir boyut kazandı. Masterchef Türkiye'de tahminlerde bulunan ve nokta atışı yapan ifşacı, bu sefer Survivor 2021 programında ilk oynanacak oyunun, Bireysellik Oyunu olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonunda konseptin tamamen değişeceğini iddia eden ifşacı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu iddialarla beraber sosyal medya da birçok paylaşım yapıldı.

    9 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2021 sezonu, izleyici kitlesini şimdiden büyük bir merakın içerisine sürükledi. Masterchef Türkiye'de ifşa yapan ifşacı, programın bitmesiyle beraber tüm dikkatini Survivor 2021 sezonuna verdi.

    İfşacının, "Survivor 2021'de ilk oyun Bireysellik Oyunu olacak. Bir de yarışmanın konsepti tamamen değişti!" sözlerini dile getirerek Survivor 2021 sezonu hakkında iddialarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Masterchef'te isabetli tahmin yapıyordu. Belki doğrudur.", "Survivor başlayınca göreceğiz, doğru mu değil mi!" yorumlarında bulundu.

    2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.
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    Haberler Magazin Survivor 2021 vira demeden ifşası peydah oldu TV 8 soğuk duşu şimdiden aldı! Masterchef ifşacısı ünlüler-gönüllüleri afişe etti