Masterchef ifşacısının ilk oyunu iddia etmesiyle beraber adeta yeni bir boyut kazandı. Masterchef Türkiye'de tahminlerde bulunan ve nokta atışı yapan ifşacı, bu sefer Survivor 2021 programında ilk oynanacak oyunun, Bireysellik Oyunu olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonunda konseptin tamamen değişeceğini iddia eden ifşacı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu iddialarla beraber sosyal medya da birçok paylaşım yapıldı.