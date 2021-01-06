Survivor 2021 vira demeden ifşası peydah oldu TV 8 soğuk duşu şimdiden aldı! Masterchef ifşacısı ünlüler-gönüllüleri afişe etti...Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile ekran macerasına başlayacak. Zorlu parkurlarda hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için verilen mücadelenin ekranlara geldiği Survivor 2021 henüz başlamadan ifşaları ortaya çıktı. Masterchef'e damgasını vuran ifşa skandalından bu kez Survivor 2021'de nasibini aldı.
TV8'de yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021 sezonu, şimdiden büyük bir merak içerisinde beklenmeye devam ediyor. Yeniden ekranlara gelecek olan programda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı resmi olarak açıklandı.
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora
Açıklanan yarışmacıların ardından tüm dikkatler Survivor 2021 sezonunun başlayacak olan yeni bölümüne çevrildi. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye'nin ekranlara veda etmesiyle beraber Masterchef ifşacısı bu seferde Survivor 2021 sezonu hakkında merak edilen bir konu hakkında iddiada bulundu.
Masterchef Türkiye'nin elenecek olan isimlerini önceden açıklayan Masterchef ifşacısı, programın bitmesiyle beraber Survivor 2021 sezonu hakkında şok edici bir açıklamada bulundu. Binlerce kişinin merak ettiği o konu hakkında yorum yapan Masterchef ifşacısı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bilginin doğru olup olmadığını merak edenler ise Survivor 2021'ninyayın hayatına geçmesini beklemeye başladı.
Masterchef ifşacısı, programın bitmesiyle beraber bu seferde Survivor 2021 sezonuna el attı. Survivor 2021 sezonunda ilk olarak, "Bireysellik Oyunu" oynanacağını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medya da adeta kaos yaşandı. İddialar bununla da kalmadı…
Masterchef ifşacısının ilk oyunu iddia etmesiyle beraber adeta yeni bir boyut kazandı. Masterchef Türkiye'de tahminlerde bulunan ve nokta atışı yapan ifşacı, bu sefer Survivor 2021 programında ilk oynanacak oyunun, Bireysellik Oyunu olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonunda konseptin tamamen değişeceğini iddia eden ifşacı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu iddialarla beraber sosyal medya da birçok paylaşım yapıldı.
9 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2021 sezonu, izleyici kitlesini şimdiden büyük bir merakın içerisine sürükledi. Masterchef Türkiye'de ifşa yapan ifşacı, programın bitmesiyle beraber tüm dikkatini Survivor 2021 sezonuna verdi.
İfşacının, "Survivor 2021'de ilk oyun Bireysellik Oyunu olacak. Bir de yarışmanın konsepti tamamen değişti!" sözlerini dile getirerek Survivor 2021 sezonu hakkında iddialarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Masterchef'te isabetli tahmin yapıyordu. Belki doğrudur.", "Survivor başlayınca göreceğiz, doğru mu değil mi!" yorumlarında bulundu.
2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.