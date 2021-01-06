Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanında Dündar Bey kendi sonunu hazırlamaya başlıyor ve eceline adım adım yaklaşıyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle bu hafta heyecan dorukta olacak. Dündar Bey'in gizlice İnegöl Tekfuru Nikola'yla görüştüğünü öğrenen Osman Bey çılgına dönüyor. Emmisini otağında yay kirişiyle boğan Osman Bey'in o esnada söylediği "Obada tek bir hain kalmayacak!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca Osman Bey Flatyos'un kaçmasından sorumlu tuttuğu alpbaşı Göktuğ'u cezalandırıyor. Bala Hatun'un zehirlenmesinin ardından Targun ile Aygül Hatun arasında büyük yüzleşme yaşanacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
DÜNDAR BEY İPİN UCUNDA
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.
PAPA'NIN AJANLARINDAN TUZAK
Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
GÖKTUĞ'UN CEZASI NE OLACAK?
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?
TARGUN HATUN'UN PLANI NE?
Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?
OSMAN BEY KILIÇ KUŞANDI
Kayı beyi seçilen Osman Bey, beylik emanetlerini görkemli bir törenle teslim aldı.
Alpların meşalelerden meydana getirdiği koridorun içinden özel kaftanını ve sarığını giymiş halde geçen Osman Bey, kendisini otağın önünde bekleyen Bamsı, Abdurrahman ve Gündüz beylerin yanına geldi.