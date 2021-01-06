Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanında Dündar Bey kendi sonunu hazırlamaya başlıyor ve eceline adım adım yaklaşıyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle bu hafta heyecan dorukta olacak. Dündar Bey'in gizlice İnegöl Tekfuru Nikola'yla görüştüğünü öğrenen Osman Bey çılgına dönüyor. Emmisini otağında yay kirişiyle boğan Osman Bey'in o esnada söylediği "Obada tek bir hain kalmayacak!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca Osman Bey Flatyos'un kaçmasından sorumlu tuttuğu alpbaşı Göktuğ'u cezalandırıyor. Bala Hatun'un zehirlenmesinin ardından Targun ile Aygül Hatun arasında büyük yüzleşme yaşanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.