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    • Magazin
    • 06.01.2021 23:28
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    • 06.01.2021 23:28
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    41. bölüm tek parça izle! ATV ile

    41. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 41. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizide bu hafta Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kuruyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 41. bölüm izle!

    Çarşamba günleri dizinin sıkı takipçileri tarafından Kuruluş Osman 41. bölüm izle seçeneği heyecanla araştırılıyor. Yeni bölümde Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey, obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlıyor. Ancak Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılıyor. Peki, Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle seçeneği

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    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Yeni dönem başlıyor

    Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

    DÜNDAR BEY İPİN UCUNDA

    Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.

    PAPA'NIN AJANLARINDAN TUZAK

    Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

    GÖKTUĞ'UN CEZASI NE OLACAK?

    Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?

    TARGUN HATUN'UN PLANI NE?

    Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
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