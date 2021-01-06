Çarşamba günleri dizinin sıkı takipçileri tarafından Kuruluş Osman 41. bölüm izle seçeneği heyecanla araştırılıyor. Yeni bölümde Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey, obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlıyor. Ancak Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılıyor. Peki, Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle seçeneği

ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.