Dündar Bey kimdir, nasıl ve zaman öldü? Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Emmisini otağında yay kirişiyle boğan Osman Bey'in o esnada söylediği "Obada tek bir hain kalmayacak!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Dündar Bey kimdir, nasıl ve zaman öldü? Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte tarihte hayatına dair merak edilenler...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.