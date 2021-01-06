1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.

Suzan Kardeş, 2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.



