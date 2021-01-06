Doya Doya Moda birincisi hafta ortasında belli oldu. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Günün en yüksek ve en düşük puanları kimler aldı? 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada yine hem eğlenceli hem rekabet dolu anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda'da jüriler hangi puanları verdi, puanlar nasıl şekillendi? 6 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
6 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 10
Ceren: 17
Birben: 19
Bahar: 14
Rabia: 12
Ayşegül: 13
Gülnaz: 14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Sabiha oldu.
KONUK SUZAN KARDEŞ KİMDİR?
Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960, Kosova tarihinde dünyaya geldi.
Aslen bir Kosova Türkü olan Suzan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.
1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.
Suzan Kardeş, 2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.