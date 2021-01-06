Bayhoca kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren artışa geçti. Tarihte Savcı Bey'in oğlu olan Bayhoca karakteri Kuruluş Osman dizisinin hikayesine geçtiğimiz hafta dahil oldu. İzleyiciler tarihi detaylar hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman'da Savcı oğlu Bayhoca'yı oynayan Yağızkan Dikmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.
İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;
YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?
Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
DÜNDAR BEY İPİN UCUNDA
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.
PAPA'NIN AJANLARINDAN TUZAK
Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
GÖKTUĞ'UN CEZASI NE OLACAK?
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?
TARGUN HATUN'UN PLANI NE?
Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?