SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

Çocuklarıyla "sıradan" bir yaşam süren Sadık'ın hayatı, Betüş'le tanışmasıyla hiç tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Sadık ve çocukların bilmediği bir "sır" vardır. O da Betüş'ün hem insan, hem de bir peri olması. 2003 yapımı Sihirli Annem'in yeni versiyonu olarak izleyicinin beğenisine sunulan dizi heyecan yaratıyor.