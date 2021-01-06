Exxen'in Sihirli Annem'ini tefe koydular 'İzleyince daha saçma'! Bir de Survivor'dan da bomba isim oyuncu kadrosunda... Acun Ilıcalı'nın milyonlar dökerek kurduğu Exxen dijital platformu teknik aksaklıklar ve çalıntı skandalıyla gündeme gelirken diğer bir yanda da içerikler sosyal medyada çokça eleştiriliyor. Bunlardan en sonuncusu Sihirli Annem oldu. Acun Ilıcalı Exxen dizilerinin ilk bölümünü TV8'de yayınlamak kararı almasının ardından ekrana gelen Sihirli Annem Twitter'ı yıktı.
Acun Ilıcalı 900 milyon lira harcayarak kurduğu Exxen platformu Sihirli Annem dizisiyle olay oldu. Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim" diye bahsedip yeniden çektiği Sihirli Annem Twitter'da gündemin ilk sırasına oturdu.
Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Aksongur, Nergis Kumbasar, Hande Katipoğlu gibi isimlerinde yer aldığı Sihirli Annem'in yeni oyuncu kadrosu seyirci tarafından pek sevilmedi.
Afişinin yayınlandığı gündem beri eleştirilen Sihirli Annem'in ilk bölümünün TV8'de yayınlanması sosyal medyada binlerce tweet atılmasına neden oldu.
'Bir kez daha anlamış olduk çocukluğumuzun kıymetini'
SURVIVOR NİSA SİHİRLİ ANNEM'DE
Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Nisa Bölükbaşı, 'Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile fotoğrafını yayınladı.
Sevenlerine yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Survivor Nisa, sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun başrolünde yer aldığı, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin yeni bölümlerine, 'Survivor 2020' yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı'nın dahil olması dikkat çekti.
SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI
Oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal yer alıyor.
SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?
Çocuklarıyla "sıradan" bir yaşam süren Sadık'ın hayatı, Betüş'le tanışmasıyla hiç tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Sadık ve çocukların bilmediği bir "sır" vardır. O da Betüş'ün hem insan, hem de bir peri olması. 2003 yapımı Sihirli Annem'in yeni versiyonu olarak izleyicinin beğenisine sunulan dizi heyecan yaratıyor.