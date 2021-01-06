Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu 2017 yılında vizyona giren Aile Arasında film konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler? Büyükten küçüğe herkesin izleyebileceği filmlerden biri olan ve eğlenceli hikayesi ile herkesi kahkahalara boğan film bu akşam ekrana gelecek. Yayın akışında gören izleyiciler ise merakla hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İşte Aile Arasında filmi ile ilgili detaylar…
AİLE ARASINDA FİLM KONUSU NEDİR?
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?
AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul Silivri'de gerçekleşen çekimlerinin bazı bölümleri Adalar'da gerçekleşti. Çekimler 2017 yılında yapıldı.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Su Kutlu ve Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Ayta Sözeri, Devin Özgür, Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Rıza Akın, Arif Erkin, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter
ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?
1972 doğumlu ünlü tiyatro oyuncusu. "Bir Demet Tiyatro"da zabıta İrfan karakteri ile kendisini izleyicilere sevdirmiş ancak şüphesiz büyük çıkışını "Avrupa Yakası"nda Burhan Altıntop rolüyle yakalamıştır.
Engin Günaydın, 29 Ocak 1972'de Tokat'da doğdu.
Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatının ilk tohumları atılmış oldu.
Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümüne girdi. 1992 senesinde, okulun 2. yılında Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar bölümüne geçiş yapmasıyla İstanbul'a geldi.
İstanbul'a ilk geldiğimde gözümde çok korkutucuydu. Uzun süre evden çıkamadım. Korkuyla ilgili değil ama çıkmak istemiyordum. Sonra geze geze, sevgilin ola ola alışıyorsun ve öğreniyorsun İstanbul'u. Benim en büyük mücadelem burada, evimi aramak oldu. Burası bana ait diyemedim hiç. 14 senedir burada yaşıyorum, 12. evim.
1997 yılında, "Otogargara"nın setinde komiklik yaparken, şans eseri aldığı teklifle "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol alma şansı yakaladı. Uzunca bir süre, seyircilerin izlemekten zevk aldığı, bir çok eleştirmen tarafından da beğenilen zabıta İrfan karakterini canlandırdı. 2001'de Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Yazgı" filminde Necati rolündeydi.
2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı. 2004 yılında Okan Bayülgen'in şov programı olan Zaga ekibine girdi. Aynı sene "Size Baba Diyebilir miyim?" adlı dizide rol almasının yanı sıra, "Yazı Tura" filminde Sencer karakterini canlandırıyordu.
Tolga Çevik, Erkan Can, Settar Tanrıöğen çocuk sahibi ve üçüde bunun çok güzel bir duygu olduğunu söylüyor. Ben çocuk istemiyorum. Tamamıyla o dünyaya girmek demek, çalışmamak demek. Tiyatronun çöküşü beni çok üzüyor ve ben ölmeden tiyatroyu düzeltmek istiyorum. 'Hücreler' benim en parlak projem olacak. Tiyatro dünyasını canlandırmak benim gizli hedefim. Sinemayla ilgili çalışmalar yapmam lazım. 45-50 yaşına kadar çalışmam gerek. Anneme de bahsettim bundan. O da '15 yaşına geri döndün. Yaş olarak büyümüyorsun, küçülüyorsun' diyor.
2005 senesinde, Gülse Birsel'in kendisini farketmesiyle, asıl çıkışını yapacağı "Avrupa Yakası" dizisi ekibine katıldı. Peker Açıkalın ve Günaydın'ın diziye katılmasından sonra katlanarak artan reytingler, bir çok sinema eleştirmeninin şu soruyu sormasına sebep oluyordu: "Avrupa Yakası" mı bu ikiliyi meşhur etmişti, yoksa onlar mı diziyi?
Şu sıralar "O hikayedeki mal benim" adlı stand up şovu sahneleniyor. İstanbul Plus dergisinin Temmuz 2006 sayısına verdiği röpörtajda; Boğazda dolaşmayı, ormanda yürüyüş yapmayı, kişilikli binalara bakmayı, denizi yakından yada uzaktan seyretmeyi, Cihangir'de Symrna ve Porte'de yemek yemeyi sevdiğini söylüyor.