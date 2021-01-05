Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders 6. sezonu için geri sayım sürüyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler Peaky Blinders yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin yeni sezon senaryo fotoğrafı paylaşılması heyecanı artırdı. Peki, Peaky Blinders fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.