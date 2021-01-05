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    • 05.01.2021 23:00
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    Güzelliği ve fiziğiyle geçleri geride bırakıyor! 'ın o fotoğrafına inanamayacaksınız! Yok böyle değişim...

    Fiziği ve sesiyle gençlere taş çıkaran güzel şarkıcı 'ın yıllar önceki halini görenler inanamadı. Avşar kızının yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafını görenler güzel sanatçıyı tanımakta zorlandı. İşte görünce inanamayacağınız Hülya Avşar'ın o fotoğrafı ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

    Avşar'ın inanılmaz değişimi

    Fiziği ve sesiyle gençlere taş çıkaran güzel şarkıcı Hülya Avşar'ın yıllar önceki halini görenler inanamadı.

    Avşar kızı yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı kasıp kavururken yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafını görenler güzel sanatçıyı tanımakta zorlandı.

    İşte görünce inanamayacağınız Hülya Avşar'ın o fotoğrafı ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

    Hülya Avşar


    Ajda Pekkan


    Demet Akalın


    Gülşen Bubikoğlu

    Kıvanç Tatlıtuğ


    Adile Naşit


    Serdar Ortaç


    Kenan İmirzalıoğlu


    Burak Özçivit


    Merve Erdoğan


    Alişan


    Neslihan Atagül
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    Haberler Magazin Güzelliği ve fiziğiyle geçleri geride bırakıyor! Hülya Avşar'ın o fotoğrafına inanamayacaksınız! Yok böyle değişim...