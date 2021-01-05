Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir geçen yıl inkar etti bu yıl da itiraf etti! Oğuzhan Koç itirafı sonrası Demet Özdemir'e şok... Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti sonunda inadı bıraktı ve karşılıklı olarak aşklarını ilan etti. İlk itiraf Demet Özdemir'den gelirken, Oğuzhan Koç Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ancak bu itiraflar sonrası en büyük şoku yaşayan Demet Özdemir oldu.