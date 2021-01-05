2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara merhaba diyen Kurtlar Vadisi dizi ve film serileri milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edildi. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Pana Film'den açıklama var mı? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayında mı? İşte son gelişmeler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK? PANA FİLM'DEN AÇIKLAMA VAR MI?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.