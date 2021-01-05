2008 yılında Lars Von Trier'in yönettiği eşcinsel haklarının ilk siyasi savunucusuHarvey Milk'in hayatını konu eden Milk filminde Scott Smith rolünde oynadı.

2010 yılında "127 Saat" filmindeki başarısı ona 2011 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu Adayı" olmasını sağladı. Bunun haricinde sekiz film festivalinde en iyi oyuncu ödülünü aldı.

2011 yılında Anne Hathaway ile Oscar Ödülleri'nin sunumunu yaptı. James Franco, çok yönlü bir sinemacıdır. Aktörlük, senaristlik, film yapımcılığı, yönetmenlik, yazarlık ve ressamlık yapmaktadır. Resim sergileri açmaya devam eden James Franco, bir erkek dergisi olan Esqire'de kısa hikayeler de yayınlamıştır.

2012 yılında "Bahar Tatili" (Spring Breakers) filminde genç şarkıcı-oyuncuSelena Gomez'le çalıştı. 2013 yılında "Lovelace" adlı sinema filminde Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'in gençliğini canlandırdı.

2014 yılında "Ölümcül Oyun" adlı sinema filminde Kate Hudson ile birlikte rol aldı