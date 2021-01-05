Maymunlar Cehennemi: Başlangıç film konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. 2011 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen filmi bu akşam yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merakla araştırmaya başladı. İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç hakkında bilgiler…
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Orjinal adı : Rise of the Planet of the Apes
Yönetmen : Rupert Wyatt
Yapım Yılı : 2011
Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon
Oyuncular : James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, B
JAMES FRANCO KİMDİR?
James Franco, 19 Nisan 1978 tarihinde ABD, Kaliforniya, Palo Alto'da doğmuştur. Tam adı James Edward Franco'dur. David Franco ve Tom Franco adlarında kardeşleri vardır. 1996 yılında Palo Alto Lisesi'nden mezun oldu.Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) İngilizce bölümüne girdi, ancak ailesinin itirazlarına rağmen 1 yıl sonra bırakarak Playhouse West'te oyunculuk eğitimi almaya başladı. 2006 yılında University of California Santa Barbara'da İngiliz Edebiyati okudu, 4 yıllık okulu 2 senede yüksek derece ile bitirdi. Hemen ardından New york'a taşındı ve Columbia Universitesi'nde yaratıcı yazarlık,New York Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı okudu.
James Franco, Yale Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde doktorasını yapmaktadır.
1999 yılında "Freaks and Geeks" adlı dizide rol alarak sinema hayatına başladı. 2001 yılında "James Dean" adlı filmde genç yaşta ölen aktörJames Dean'i canlandırdı.2002 yılında "spider-man" filminde Peter Parker karakterinin arkasında kalsa da, oynadığı Harry Osborn rolü ile adından söz ettirdi.
2008 yılında Lars Von Trier'in yönettiği eşcinsel haklarının ilk siyasi savunucusuHarvey Milk'in hayatını konu eden Milk filminde Scott Smith rolünde oynadı.
2010 yılında "127 Saat" filmindeki başarısı ona 2011 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu Adayı" olmasını sağladı. Bunun haricinde sekiz film festivalinde en iyi oyuncu ödülünü aldı.
2011 yılında Anne Hathaway ile Oscar Ödülleri'nin sunumunu yaptı. James Franco, çok yönlü bir sinemacıdır. Aktörlük, senaristlik, film yapımcılığı, yönetmenlik, yazarlık ve ressamlık yapmaktadır. Resim sergileri açmaya devam eden James Franco, bir erkek dergisi olan Esqire'de kısa hikayeler de yayınlamıştır.
2012 yılında "Bahar Tatili" (Spring Breakers) filminde genç şarkıcı-oyuncuSelena Gomez'le çalıştı. 2013 yılında "Lovelace" adlı sinema filminde Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'in gençliğini canlandırdı.
2014 yılında "Ölümcül Oyun" adlı sinema filminde Kate Hudson ile birlikte rol aldı