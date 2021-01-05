Tüm bu teknikleri sosyal medyanın ilgili kanallarında yoğun paylaşımı sektörde sosyal medyanın başarılı kullanımı konusunda örnek gösterildi. Ahmet Çoban ve markaları bugün sosyal medyada, yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere, binlerce takipçiye ulaşmaktadır.

Ahmet Çoban kendi markası haricinde global ve lokal anlamda sektörün dev markaları ile de işbirliğinde projelere imza attı. 2018 yılının son günlerinde dünyaca ünlü Brezilyalı kuaför Romeu Felippe'yi ülkemizde ağırladı.

Ahmet Çoban, Kariyer Eğitim Kurumları, İstanbul Moda Akademisi gibi eğitim kurumlarında seminer, workshop ve trend anlatım toplantılarına konuşmacı olarak katılmıştır.