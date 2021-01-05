Hekimoğlu neden yok? Kanal D ekranlarında her hafta salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Dizi bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda dizinin hayranları "Hekimoğlu neden yok?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışına dair bilgiler...

HEKİMOĞLU NEDEN YOK? HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisinin neden yayınlanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Dizi yerine bu akşam Maymunlar Cehennemi: Başlangıç adlı yabancı film ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünün ise gelecek hafta izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı;