Hekimoğlu neden yok? Kanal D ekranlarında her hafta salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Dizi bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda dizinin hayranları "Hekimoğlu neden yok?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışına dair bilgiler...
HEKİMOĞLU NEDEN YOK? HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hekimoğlu dizisinin neden yayınlanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Dizi yerine bu akşam Maymunlar Cehennemi: Başlangıç adlı yabancı film ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünün ise gelecek hafta izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı;
5 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Film)
22.15 Hekimoğlu (Tekrar)
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer.
İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.
Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?
Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu'nu vuran Alaz'ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur.
Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder.
Hekimoğlu, Mehmet Ali'yi kurtarmak için hayatını kaybeden hastaya otopsi yapılmasını ister. Fakat İpek buna izin vermez. Bu durum İpek'le aralarını son derece gergin bir hale getirir. Hekimoğlu yeni çözüm yolları ararken, Mehmet Ali'nin durumu giderek ağırlaşır. Mehmet Ali çok kendisi için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Kararı ailesi de dahil herkesin şaşırmasına neden olur.
Hekimoğlu hastalığa tanı koyabilecek mi? İpek'le karşı karşıya gelen sadece Hekimoğlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaşlarının kurtulması için ne yapacak?