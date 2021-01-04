İlgiyle izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz yine ekranlara geldi fakat Seren Serengil ile Bircan Bali varken Arto yoktu, bunun üzerine izleyiciler Söylemezsem Olmaz Arto neden yok ayrıldı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Sebebi ise belli oldu, Bircan Bali tarafından açıklandı. Peki Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…