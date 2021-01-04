İlgiyle izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz yine ekranlara geldi fakat Seren Serengil ile Bircan Bali varken Arto yoktu, bunun üzerine izleyiciler Söylemezsem Olmaz Arto neden yok ayrıldı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Sebebi ise belli oldu, Bircan Bali tarafından açıklandı. Peki Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto'nun yokluğu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Arto'nun ekranda olmamasına açıklama Bircan Bali'den geldi. Arto'nun Amerika'daki evinde yaşayan kiracısı ile sorunları olduğunu söyleyen Bircan Bali, ünlü şarkıcının 2 günlüğüne Amerika'ya gittiğini ifade etti.
ARTO KİMDİR?
Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga'dır.
Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.
1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.