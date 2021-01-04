Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Tıpta adı ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. TRT 1'in Salı akşamları yayınlanan, sevilen dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile de oldukça dikkat çekiyor. Birkan Sokullu'nun hayat verdiği Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı merak konusu oldu. İşte merak edilen bilgiler…
MASUMLAR APARTMANI HAN'IN HASTALIĞI NEDİR?
Han'ın kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. Han'ın hastalığı dispozofobidir. Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?