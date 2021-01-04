Pazartesi akşamları Star TV'de ilgiyle izlenen Sefirin Kızı neden yok? 4 Ocak 2021 Pazartesi yeni bölümü neden yayınlanmıyor? Yayın akışında göremeyen ve yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan diziyle ilgili izleyiciler meraklanmaya başladı. Dizinin final yapıp yapmayacağı iddialar arasında yer almaya başladı. Peki sevilen dizi Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı yeniden yayınlanacak mı?
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Sefirin Kızı tekrar bölümü 02:00'da ekrana gelecek. Sefirin Kızı 35. yeni bölümü ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi?
Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?
Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".
Ancak Nare'nin de cevabı nettir; "Özgür bir yarıcının oğlu."
İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?
Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?
SEFİRİN KIZI KONUSU VE OYUNCULARI
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp