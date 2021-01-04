Doya Doya Moda haftanın birincisi Cuma günü belli oldu ve aylardır kalan bir yarışmacının elenmesi herkesi çok üzdü, gözyaşları sel oldu. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile başlayan TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da neler yaşandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada bugünkü konuk jüri kimdir? Merakla araştırılan 4 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.