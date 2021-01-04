Doya Doya Moda haftanın birincisi Cuma günü belli oldu ve aylardır kalan bir yarışmacının elenmesi herkesi çok üzdü, gözyaşları sel oldu. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile başlayan TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da neler yaşandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada bugünkü konuk jüri kimdir? Merakla araştırılan 4 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
4 OCAK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 13
Ceren: 18
Birben: 16
Bahar: 20
Rabia: 6
Ayşegül: 6
Gülnaz: 7
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Sabiha oldu.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.
KONUK EBRU DESTAN KİMDİR?
Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. Galerici Mete Okay ile 2011'de evlendi ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunuyor. Ünlü isim 2017 Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.