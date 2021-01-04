Masterchef 2020'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Serhat Doğramacı şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Zorlu yemek oyunlarını elinden gelen en büyük çabayla geçen Serhat finale kadar gelmişti ve Barbaros'la mücadele etmişti. İzleyicilerin merakla aradığı Masterchef Serhat kimdir? 2020 Masterchef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
Doğramacı, 23 yaşındadır ve MasterChef yarışmasına da İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık mesleğini icra eden yarışmacı, 9-10 senedir bu mesleğin içinde yer alıyor. Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazandı.
Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalıştı. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.
BASİT BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLACAĞIM DEMİŞTİ!
Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi. Son turda Serhat, Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten toplam 9 puan aldı. Barbaros ise Danilo, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı.
Toplam oyların hesaplanmasıyla Serhat'ın puanı 144 olurken, Barbaros'un puanı ise 142 oldu. Bu sonuçla beraber MasterChef şampiyonu Serhat oldu. İlk günden beri, "MasterChef'te basit bir şekilde şampiyon olacağım." diyen Serhat böylece kupayı kaldırdı.
MasterChef 2020 kupasını alan Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile Barbaros ise kaldıracağım." dedi.