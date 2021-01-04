Aylardır heyecanla beklenen o an geldi ve Masterchef 2020 şampiyonu belli oldu. Dün akşam gerçekleşen final oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. Son yapılan imza tabağı ise canlı yayın olarak gerçekleştirildi yarışmacıların yakınları da oradaydı. Merakla beklenen isim açıklandı peki şampiyon Serhat mı Barbaros mu? Masterchef şampiyonluk ödülü de oldukça dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
CANLI YAYINDA FİNAL OYUNU OYNANDI!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacıların şef önlükleri ile tezgah başına geçtiği özel gecede bant yayınında Barbaros ve Serhat iki menü hazırladı.
Final gecesinin ilk turunun menüsünü açıklayan Şef Somer Sivrioğlu, ilk olarak yarışmacıların kendilerini temsil eden Türk mutfağı menüsünü, ardından ise uluslaralarası menü hazırlayacaklarını duyurdu. Yarışmacılar her iki menüde de başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı. Ardından ise her zamankinden farklı olarak sunumlar üçerli tabaklarla yapıldı.
İLK OYUNUN GALİBİ BARBAROS OLDU
Sunumun ardından cumartesi günkü oyların üstüne şeflerin verdikleri yeni puanlar eklendi. Barbaros Mehmet Şef'ten 7 puan alırken, Danilo ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı.
Serhat ise Mehmet Şef ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı. Danilo Şef ise Serhat'a 9 puan verdi. Bu sonuçlarla ilk turda Serhat'ın toplam puanı 91, Barbaros'un puanı ise 92 oldu.
İkinci oyunda ise uluslararası menüler için finalistler yeniden önlüklerini giydi. 90 dakika sonunda yemekler şefler için servis edildi.
2020 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi. Son turda Serhat, Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten toplam 9 puan aldı. Barbaros ise Danilo, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı.
Toplam oyların hesaplanmasıyla Serhat'ın puanı 144 olurken, Barbaros'un puanı ise 142 oldu. Bu sonuçla beraber MasterChef şampiyonu Serhat oldu. İlk günden beri, "MasterChef'te basit bir şekilde şampiyon olacağım." diyen Serhat böylece kupayı kaldırdı.
MasterChef 2020 kupasını alan Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile Barbaros ise kaldıracağım." dedi.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ
2020 MasterChef Türkiye büyük finalde Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluğu kazanan isim lüks bir SUV otomobille ödüllendirilecek. Söz konusu lük otomobilin JEEP marka kırmızı renk Renegade model arazi aracı olduğu açıklandı. Otomobilin güncel liste fiyatının 300 bin Türk Lirası civarında olduğu edinilen bilgiler arasında.