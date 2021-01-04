Yeni yılın ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinden geldi... Uzun süredir adı Oğuzhan Koç da dahil olmak üzere Murat Boz, Kerem Bürsin, Can Yaman gibi isimlerle anılan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşk yaşıyor. Çeşme'deki bir otelde yeni yılı kutlayan ikiliden Özdemir, aşk haberlerini doğrulayarak "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu.
Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da olduğu öğrenildi.
Basın mensupları ve halk tarafından görüntülenmek istemeyen çiftin, gözlerden uzak olduğu için Alaçatı'yı seçtikleri öğrenildi.
Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde şarkıcının yeni taşındığı Levent'teki evine gittiği iddia edilmişti.
"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"
Hürriyet'in haberine göre; İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu. Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.
ADI AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI
Demet Özdemir'in adı, Can Yaman ile ilişkisini bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz'la aşk dedikodusuna karışmıştı. Özdemir hakkında çıkan iddialarını kesin bir dille yalanlamış, hatta güzel oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.
Çıkan haberlerle ilgili Özdemir, "Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok" diyerek isyan etmişti.
'ERKEK ARKADAŞIM OLURSA MUTLAKA GÖRÜRSÜNÜZ'
Demet Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: Artık çıkan haberlere bir şey diyemiyorum. Sosyal medyamdan yeterince cevap vermeye çalışıyorum. Herkes merak ettiği için değil bu sorular devam etmesin diye. Herhalde açıklamalarımı yapmışımdır. Bir erkek arkadaşım olursa bunu mutlaka görürsünüz. Şu an hayatımda kimse yok.
Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile de yakın arkadaş.