Çıkan haberlerle ilgili Özdemir, "Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok" diyerek isyan etmişti.

'ERKEK ARKADAŞIM OLURSA MUTLAKA GÖRÜRSÜNÜZ'

Demet Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: Artık çıkan haberlere bir şey diyemiyorum. Sosyal medyamdan yeterince cevap vermeye çalışıyorum. Herkes merak ettiği için değil bu sorular devam etmesin diye. Herhalde açıklamalarımı yapmışımdır. Bir erkek arkadaşım olursa bunu mutlaka görürsünüz. Şu an hayatımda kimse yok.