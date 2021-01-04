ATV ekranlarında çok izlenen dizilerden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta kanalın yayın akışında yer almadı. Dizi yerine bu hafta ekranlarda Akıncı dizisinin ilk bölümünün tekrarı ekranlarda olacak. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde yer aldığı dizinin 2 hafta ekranlarda olmayacağı konuşuluyor. Ayrıca kulislerde konuşulan bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda yeniliklerle ekranlarda olacağına dair haberler izleyicilerini heyecanlandırdı. Konuşulan iddiaların ardından şimdi izleyiciler yeni bölümlerde dizide yaşanacak olaylara odaklandı. İşte son bölüme damgasını vuran o sahne...

EDHO'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.