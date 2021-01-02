Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı. Özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören Şener Şen'den son dakika haberi geldi
Koronavirüsü yenen Şener Şen ilk kez görüntülendi.
İŞTE 79 YAŞINDAKİ ŞENER ŞEN'İN KORONA SONRASI İLK GÖRÜNTÜSÜ...
Usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekerken Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı.
Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.