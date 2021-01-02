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    • 02.01.2021 11:08
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    koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez görüntülendi! İşte 'ın usta oyuncusu Şener Şen'in son hali

    'ın usta oyuncusu , geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan 78 yaşındaki Şener Şen'den haber var.  Koronavirüsü yenen Şener Şen ilk kez görüntülendi. İşte 79 yaşındaki Şener Şen'in koronavirüs tedavisinin ardından son hali.

    Şener Şen hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi!

    Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı. Özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören Şener Şen'den son dakika haberi geldi

    Koronavirüsü yenen Şener Şen ilk kez görüntülendi.

    İŞTE 79 YAŞINDAKİ ŞENER ŞEN'İN KORONA SONRASI İLK GÖRÜNTÜSÜ...

    Usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekerken Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı.

    Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
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    Haberler Magazin Şener Şen koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez görüntülendi! İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in son hali