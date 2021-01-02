Derman Korkmaz'ın suboş lafının Yaman ve Hamdi Korkmaz tarafından sıkça kullanılmaya başlandığı son bölümde Ebru'nun Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içindeki hain olması herkesi şaşırtan olaylardan oldu. Yaman ile gizli gizli haberleşen Ebru, Tipi'nin Rafet'i öldürdüğü bilgisini onunla paylaştı. Yaşanan gelişmenin ardından Tipi, infaz edilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İlyas'ın tüm çabalarına rağmen ölmek isteyen Tipi'yi şaşırtacak bir hamle yapıldı. Hızır masaya gelerek Tipi'nin yerine kendisinin infaz edilmesini istedi. Heyecan dolu sahneleriyle bölüm sonrası gözler EDHO 179. bölüm fragmanına çevrildi. Fragman henüz ATV'de yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"