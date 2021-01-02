Başka yere gidiyor Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Kalemi kırıldı masumluk oyunu elinde patlayacak

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılık iddiası çok konuşulacak. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya bir süre önce Vahide Perçin ve Uğur Güneş veda etmişti. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği kulisler sık sık konuşulmaya başlandı.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.