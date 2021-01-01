Görüntüsü ve sesiyle gençlere taş çıkaran 74 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan'ın o halini görenler gözlerine inanamadı.
Şimdilerde fit görüntüsüyle sahnenin tozunu attıran Süperstar'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafını görenler Pekkan'ı tanımakta zorlandı.
İşte görünce inanamayacağınız o fotoğraf ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Ajda Pekkan
Demet Akalın
İşte diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Gülşen Bubikoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ
Adile Naşit
Serdar Ortaç
Kenan İmirzalıoğlu
Burak Özçivit
Merve Erdoğan
Alişan
Neslihan Atagül