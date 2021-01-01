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    • 02.01.2021 00:14
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    Şimdilerde fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor! 'ı o haline çok şaşıracaksınız! Gören tanıyamıyor...

    Görüntüsü ve sesiyle gençlere taş çıkaran 74 yaşındaki usta sanatçı 'ın o halini görenler gözlerine inanamadı. 'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafını görenler Pekkan'ı tanımakta zorlandı. İşte görünce inanamayacağınız o fotoğraf ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

    Ajda'nın o halini görenler şaştı kaldı!

    Görüntüsü ve sesiyle gençlere taş çıkaran 74 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan'ın o halini görenler gözlerine inanamadı.

    Şimdilerde fit görüntüsüyle sahnenin tozunu attıran Süperstar'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafını görenler Pekkan'ı tanımakta zorlandı.

    İşte görünce inanamayacağınız o fotoğraf ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...


    Ajda Pekkan


    Demet Akalın

    İşte diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...


    Gülşen Bubikoğlu

    Kıvanç Tatlıtuğ


    Adile Naşit


    Serdar Ortaç


    Kenan İmirzalıoğlu


    Burak Özçivit


    Merve Erdoğan


    Alişan


    Neslihan Atagül
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    Haberler Magazin Şimdilerde fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor! Süperstar Ajda Pekkan'ı o haline çok şaşıracaksınız! Gören tanıyamıyor...