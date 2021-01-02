2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin mutluluğu da sene bitmeden son buldu ve iki ünlü isim yollarını ayırdı.