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    • Magazin
    • 01.01.2021 12:14
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    • 01.01.2021 12:14
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    sabahın erken saatlerinden bu yana merak edilerek araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. 31 Aralık’ta her kanalda birbirinden güzel programlar vardı, TV8’deki O Ses Türkiye ve Star TV’deki İbo Show en dikkat çekenler arasında yer aldı. Peki reyting yarışını hangi program kazandı? ? İşte en çok izlenen program…

    takvim.com.tr
    Yılbaşı reyting sonuçları! Yılbaşı gecesi hangi program birinci oldu?

    Dün yayınlanan dizi ve eğlence programları arasında reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden sıkça Yılbaşı reyting sonuçları! Yılbaşı gecesi hangi program birinci oldu? Sorgulamaları yapılıyor. Peki hangi kanalda hangi program vardı, totelde ve AB'de yılbaşı reyting sonuçları nasıl şekillendi?

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 O SES TÜRKİYE YILBASI ÖZEL TV8

    2 İBO SHOW YILBAŞI STAR TV

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SHOW TV

    7 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBASI ÖZEL KANAL D


    8 SHOW ANA HABER SHOW TV

    9 hava durumu ATV

    10 MILLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL KANAL D

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL TV8

    2 İBO SHOW YILBAŞI STAR TV

    3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SHOW TV

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    5 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL KANAL D

    6 SHOW ANA HABER SHOW TV

    7 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL KANAL D

    8 ESRA EROL'DA ATV

    9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    10 HAVA DURUMU KANAL D
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    Haberler Magazin Yılbaşı reyting sonuçları! Yılbaşı gecesi hangi program birinci oldu?