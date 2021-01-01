Dün yayınlanan dizi ve eğlence programları arasında reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden sıkça Yılbaşı reyting sonuçları! Yılbaşı gecesi hangi program birinci oldu? Sorgulamaları yapılıyor. Peki hangi kanalda hangi program vardı, totelde ve AB'de yılbaşı reyting sonuçları nasıl şekillendi?