EXXEN HAKKINDA

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak bir dijital içerik platformudur. Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan Exxen, ilk kez 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz @exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun kuruluş aşamasındaki toplam maliyeti ise ₺900 milyon olarak açıklandı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi.

Bir başka Acun Medya yapımı olan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının da isim babası olan Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.