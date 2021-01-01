La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmekte. Yeni sezon tarihini öğrenmek isteyen izleyiciler 4. sezon sonrası yaşanan gelişmeler neticesinde dizinin 5. sezonunu beklemeye başladı. Konu hakkında Netflix'ten yapılacak açıklama için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.

İşte detaylar;